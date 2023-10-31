Путин предложил расследовать работу американских спецслужб на Украине

Он добавил, что за антиизраильскими протестами в Дагестане стояло ФБР. По словам российского лидера, штурм аэропорта и митинги в Махачкале организовали западные кураторы, которые действовали с помощью Украины.

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», - отметил Путин.

Глава государства также обратил внимание, что по-настоящему со злом и угнетением, которые поощряет Запад, сражаются российские солдаты.

«Выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», - подчеркнул он.

Ранее Путин сравнил США с пауком , который пытается опутать своими сетями весь мир. По мнению главы государства, Запад получает выгоду от конфликтов в других странах.