Путин предложил расследовать работу американских спецслужб на Украине
Гражданам, которые переживают за судьбу Израиля, следует расследовать работу американских спецслужб, которые активно работают на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
Он добавил, что за антиизраильскими протестами в Дагестане стояло ФБР. По словам российского лидера, штурм аэропорта и митинги в Махачкале организовали западные кураторы, которые действовали с помощью Украины.
«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», - отметил Путин.
Глава государства также обратил внимание, что по-настоящему со злом и угнетением, которые поощряет Запад, сражаются российские солдаты.
«Выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», - подчеркнул он.
Ранее Путин сравнил США с пауком , который пытается опутать своими сетями весь мир. По мнению главы государства, Запад получает выгоду от конфликтов в других странах.