Путин пожелал президенту Казахстана здоровья и благополучия

Российский лидер пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов, а также высказался о большом вкладе казахстанского президента в развитие партнерства двух стран.

«Своей деятельностью во главе государства вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», - подчеркнул Путин.

Он также провел с Токаевым телефонные переговоры, во время которых рассказал ему о том, как прошла поездка в Китай. Лидеры двух стран во время беседы договорились продолжать укреплять российско-казахстанские отношения.