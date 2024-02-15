Путин пожалел ударившегося головой Байдена

Планы России по размещению ядерного оружия в космосе стали темой обсуждения на секретной встрече советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членами комитета по разведке американского конгресса. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.

По словам собеседников журналистов, представитель Белого дома на встрече с законодателями представил данные, которые получил от спецслужб, отвечающих за сбор данных в других странах. В качестве потенциальной цели для ядерного удара источники назвали американские спутники.

Работающие на Капитолийском холме репортеры уточнили, что члены палаты представителей подтвердили получение письма от главы комитета разведки Майка Тернера, в котором он сообщил о «дестабилизирующем военном потенциале другой страны», не назвав конкретного государства.

В своем послании политик подчеркнул, что эту информацию необходимо донести до всех членов конгресса.

Салливан отказался дать журналистам комментарии, но подчеркнул, что в ближайший четверг, 15 февраля, проведет брифинг вместе с лидерами фракций палаты представителей и сената.

Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Тернер связал потенциальную угрозу национальной безопасности с Россией. По словам собеседников, новая информация пришла в Вашингтон только накануне.