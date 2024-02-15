15 февраля 2024, 00:49

Путин пожалел ударившегося головой Байдена

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лидером США Джо Байденом, когда тот ударился головой при выходе из вертолета, обычным делом. Каждый сталкивался в своей жизни с подобным, отметил глава государства в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», - сказал он В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. При этом президент не стал давать оценку, ведь он не является специалистом в этой области.

По его словам, Байден для России лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый и опытный политик». Путин добавил, что Россия готова работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
15 февраля 2024, 00:15
США уличили Россию в желании ударить по спутникам ядерным оружием
Викимедиа
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Планы России по размещению ядерного оружия в космосе стали темой обсуждения на секретной встрече советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членами комитета по разведке американского конгресса. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.

По словам собеседников журналистов, представитель Белого дома на встрече с законодателями представил данные, которые получил от спецслужб, отвечающих за сбор данных в других странах. В качестве потенциальной цели для ядерного удара источники назвали американские спутники.

Работающие на Капитолийском холме репортеры уточнили, что члены палаты представителей подтвердили получение письма от главы комитета разведки Майка Тернера, в котором он сообщил о «дестабилизирующем военном потенциале другой страны», не назвав конкретного государства.

В своем послании политик подчеркнул, что эту информацию необходимо донести до всех членов конгресса.

Салливан отказался дать журналистам комментарии, но подчеркнул, что в ближайший четверг, 15 февраля, проведет брифинг вместе с лидерами фракций палаты представителей и сената.

Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Тернер связал потенциальную угрозу национальной безопасности с Россией. По словам собеседников, новая информация пришла в Вашингтон только накануне.

Разведка Ядерное оружие США Конгресс США Космические спутники Россия
14 февраля 2024, 23:25
«Это его выбор». Путин — о возможном аресте Такера Карлсона
Global Look Press
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После интервью с президентом России Владимиром Путиным стали звучать призывы о санкциях против Такера Карлсона. Американскому журналисту грозит чуть ли не арест. Российский лидер заметил, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

Путин вспомнил о том, как поступили с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Его историю, заметил президент, практически забыли - такова особенность общественного сознания.

«Ассанжа, правда, обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», - обратил внимание российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он допустил, что у Карлсона могут возникнуть проблемы , и высказал сожаление по этому поводу.

«Наверное, все возможно в сегодняшней Америке. С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я не завидую, но это его выбор. Он знал, на что шел», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что на ситуацию можно взглянуть и под другим углом: своими действиями либерально-демократическая диктатура , представленная в правящем классе США, в итоге выдала бы себя полностью.

«Это было бы неплохо. Они бы показали бы тогда свое истинное лицо», - заключил Путин.

США Санкции Россия Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
14 февраля 2024, 22:49
Стая гиен-людоедов растерзала троих детей
Unsplash
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Гиены-людоеды загрызли троих детей в округе Киямбу в Кении. Местные жители живут в страхе за свою жизнь уже более года, сообщило местное издание The Star.

Только за последние шесть месяцев гиены растерзали троих детей, одного взрослого и совершили множество нападений.

Один из смертельных эпизодов произошел 3 января в деревне недалеко от города. Гиены напали на 10-летнего мальчика, утащили его в заросли и сожрали. После случившегося семья погибшего переехала в другую деревню.

В соседнем поселке хищники съели еще одного 10-летнего мальчика, когда он возвращался с сестрами из школы. За месяц до этого гиены утащили в лес девятилетнего ребенка, который вышел погулять. Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении с просьбой усилить борьбу с хищными животными.

В Индонезии девятилетняя девочка погибла в пасти крокодила. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.

Дети Животные
14 февраля 2024, 22:22
В США «угрозу нацбезопасности» связали с тревожными возможностями России
Freepik
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Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил конгрессменам информацию о «серьезной угрозе национальной безопасности», причем связал ее с Россией. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из источников телеканала, знакомый с разведданными, сообщил, что эта угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», о которых только недавно стало известно.

До этого Тернер направил своим коллегам-конгрессменам письмо, в котором отметил, что речь шла о «дестабилизирующем иностранном военном потенциале». Помимо этого, он также призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса по этому вопросу, добавив, что Тернер своим обращением опередил эту встречу. При этом он отказался уточнить характер угрозы.

Какими бы «чувствительными» не были разведданные, на которые ссылались Тернер и Салливан, важно то, что телеканал не привел каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против России. Только ссылка на неназванные источники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не наблюдают никакой военной угрозы со стороны России.

Разведка США Конгресс США Россия

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