Путин поздравил вернувшихся после обмена россиян

«Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома», - сказал Путин.

Он добавил, что все связанные с военной службой граждане получат государственные награды. Также Путин пообещал провести с ними встречу, чтобы «поговорить о будущем».

Президент РФ лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в Россию в рамках обмена вернулись восемь россиян , задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.