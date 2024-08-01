Путин поздравил вернувшихся после обмена россиян
Президент РФ Владимир Путин после встречи в аэропорту вернувшихся после обмена россиян поздравил их с возвращением домой. Цитату привело РИА «Новости».
«Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома», - сказал Путин.
Он добавил, что все связанные с военной службой граждане получат государственные награды. Также Путин пообещал провести с ними встречу, чтобы «поговорить о будущем».
Президент РФ лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян.
По данным Центра общественных связей ФСБ, в Россию в рамках обмена вернулись восемь россиян , задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.