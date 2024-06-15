15 июня 2024, 10:32

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Global Look Press
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Президент Владимир Путин поздравил своего коллегу Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Желаю вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», - отметил Путин.

Российский лидер высоко оценил личный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между странами и во взаимодействие с другими структурами: ООН, БРИКС, «Группы двадцати».

Ранее Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики.

Россия призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации африканских стран. В США даже испугались, что Путин вооружит континент для защиты от американского империализма и спасения ресурсов от Соединенных Штатов.

США Россия Запад Владимир Путин
15 июня 2024, 10:51
Байден узаконит статус сотен тысяч нелегалов в США
Unsplash
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Руководство США планирует в ближайшее время объявить о легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Президент Джо Байден запустит масштабную программу, в рамках которой нелегалам, живущим в США без документов, предоставят законный статус.

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории», - уточнили журналисты.

В программе смогут участвовать иностранные граждане, которые живут в США не меньше 10 лет. Также инициатива коснется детей, выросших на территории страны. Нелегальные мигранты получат возможность получить визы высококвалифицированных работников, вид на жительство и гражданство. О новой программе Белый дом объявит 18 июня.

Ранее газета New York Post сообщила, что пограничники в Калифорнии получили приказ депортировать нелегалов из России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Мигранты из других государств имеют право оставаться в США на время разбирательства их дел.

США Мигранты Белый дом в США Джо Байден
15 июня 2024, 10:20
G7 предупредили о колоссальных потерях из-за конфискации российских активов
Global Look Press
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Изъятие прибыли от российских активов странами «Большой семерки» обернется для них потерями на сумму в 83 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным национальных статслужб, по итогам 2022 года государства G7 инвестировали в российскую экономику 82,8 миллиарда долларов. Больше всего денег вложила Великобритания, размер активов которой оценили в 18,9 миллиарда долларов.

Объем немецких активов составил 17,3 миллиарда, а французских - 16,6 миллиарда долларов. Крупным инвестором также была Италия, которая вложила 12,9 миллиарда, и Япония, активы которой оценивались в 2,9 миллиарда долларов.

Ранее президент Владимир Путин назвал изъятие доходов от активов России воровством и предупредил Запад, что конфискация не останется безнаказанной. По его словам, европейским государствам в будущем придется налаживать контакты с российской стороной и работать вместе. В качестве примера Путин привел сотрудничество в области безопасности.

G7 Италия Великобритания Япония Деньги Экономика
15 июня 2024, 09:23
Испания возобновила импорт железа и стали из России
РИА «Новости»
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Испания возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы. Об этом сообщило РИА «Новости», проанализировав данных европейской статслужбы.

Королевство прекратило закупать у России эти металлы в декабре 2023 года. Но в апреле поставки возобновились, и к середине весны уже завезли 21,3 тысячи тонн железа и стали.

Более того, Испания нарастила закупки алюминия и титана. Испания также увеличила экспорт газа в 1,7 раза - до 196 миллионов евро, и заняла второе место по объему закупок у России в марте.

Ранее стало известно, что общие потери европейских государств из-за антироссийских санкций составили 1,5 миллиона долларов. Страны оказались в сложных условиях с энергоносителями, причем такую ситуацию они создали сами.

Испания возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировав данных европейской статслужбы.

Экспорт Газ Санкции Россия Испания
15 июня 2024, 08:54
«Убегать не собираюсь». Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку
Global Look Press
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг подозрения о том, что он якобы собирается досрочно распустить парламент и уйти в отставку. Слухи появились на фоне рассмотрения в конституционном суде дела политика о нарушении этики, сообщила газета Bangkok Post.

«Я никогда не думаю об отставке или роспуске палаты представителей. Пусть судебная процедура идет своим чередом. Убегать я не собираюсь», - сказал премьер.

Дело против Тхависин инициировала группа из 40 сенаторов. В мае они обратились в Конституционный суд и обвинили премьера в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата - 15 лет назад он получил шестимесячный тюремный срок.

Сеттха может потерять работу, если суд вынесет против него решение. Однако шансы премьер-министра на победу в деле, как полагают эксперты, возросли. Суд поручил связанным сторонам представить свои списки свидетелей и доказательств. Тхависин назначил своим советником специалиста по правовым вопросам Виссану Креангама.

Ранее Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС. Страна аргументировала это тем, что могла бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность союза и сделать его более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран.

Суд Отставки Работа Таиланд

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