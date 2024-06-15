Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
Президент Владимир Путин поздравил своего коллегу Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Желаю вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», - отметил Путин.
Российский лидер высоко оценил личный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между странами и во взаимодействие с другими структурами: ООН, БРИКС, «Группы двадцати».
Ранее Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики.
Россия призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации африканских стран. В США даже испугались, что Путин вооружит континент для защиты от американского империализма и спасения ресурсов от Соединенных Штатов.