26 января 2024, 09:36

Путин поздравил президента Индии с Днем республики

piqsels
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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем республики. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», - отметил Путин.

Российский президент оценил и активное участие Индии в решении важнейших вопросов, которые стоят на международной повестке дня. Путин добавил, что дорожит отношениями с государством и уверен, что российско-индийское сотрудничество будет крепнуть и расти в разных направлениях.

Ранее Путин посетил с рабочей поездкой Калининград. Глава государства провел встречу со студентами в Татьянин день , а также обсудил экономическое развитие региона с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. В этот же день Путин открыл под Калининградом крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.

Индия Международные отношения Владимир Путин Калининград
26 января 2024, 10:27
Ловушка для политиков. Россия обросла мифами для США и стала злом
РИА «Новости»
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Взаимное непонимание Соединенных Штатов и России породило напряжение и конфликты. Отношения между странами давно находятся под влиянием мифов, написали бывшие американские дипломаты Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в колонке для Foreign Affairs.

Россия и США питают особенно сильные мифы друг о друге. Американцы рассматривают Россию как страну без внутренней политики, автократическую державу, зло, место сплошного деспотизма, указали дипломаты.

«Мифы, которых американцы придерживаются по поводу России, также являются ловушкой. Она заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности ослабить режим или найти компромиссы», - указали авторы материала.

Лидерам США необходимо усерднее работать над тем, чтобы «подняться над этими архетипами», свести к минимуму опасные неверные интерпретации. Осознание собственных ложных толкований дало бы американским политикам больше гибкости, помогло бы развить стратегическое сочувствие и предвидеть будущие изменения в российской политике, заявили экс-дипломаты.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада.

США Отношения Россия Владимир Путин
26 января 2024, 09:02
Екатеринбуржец впал в кому после падения с балкона египетского отеля
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Отдыхавший вместе с семьей екатеринбуржец выпал с балкона отеля на курорте в Хургаде. Мужчина получил травму головы и впал в кому, сообщило издание E1.ru.

По словам дочери пострадавшего, тот вышел на балкон, чтобы проветриться. Семья мужчины в это время находилась в номере.

«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», - рассказала дочь екатеринбуржца.

Она отметила, что ее отец перед несчастным случаем находился в трезвом состоянии. Женщина предположила, что он упал из-за того, что облокотился на слишком низкие перила.

«В госпиталь его увезли на каком-то легковом автомобиле. Долго не хотели по страховке лечить, сначала вообще просили 1,5 тысячи долларов», - указала дочь пострадавшего жителя Екатеринбурга.

Ранее в одном из отелей Хургады британские туристы отравились химикатами от постельных клопов. Семья иностранцев разместилась в пятизвездочной гостинице и пожаловалась персоналу на насекомых. После обработки комнаты инсектицидом пожилая супружеская пара умерла.

Египет Отели Екатеринбург
26 января 2024, 08:59
Мужчину отправили за решетку из-за орфографической ошибки
Unsplash
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Мужчину посадили в тюрьму из-за орфографической ошибки в сообщении. Британец Гэри Янг нарушил постановление суда, запрещавшее ему общаться со своей бывшей девушкой. Его поймали на орфографии, написало издание Kent Online.

Злоумышленника вычислили по стилю письма и грамматике. Сначала подозрения закрались у бывшей девушки преследователя, а затем полиция попросила Янга написать слово «Сомерсет» - название графства Англии, расположенное в юго-западной части страны. Он написал его с такими же ошибками, как и в переписке с бывшей.

«В одном из сообщений округ упоминался как „Саммерсет“, что соответствовало написанию, которое Янг продиктовал офицерам после ареста. Затем 48-летний мужчина признался, что связался с бывшей девушкой, заявив, что выпивал и хотел только пожелать ей добра», - сообщило издание.

Изначально Янг, когда его арестовали, отрицал, что контактировал с бывшей возлюбленной. Однако после выяснилось, что у британца проблемы с алкоголем. Янг предположил, что писал сообщения в нетрезвом виде, добавив, что это была ошибка. Аккаунт, с которого связывались с девушкой, тоже принадлежал Янгу.

Немедленного тюремного заключения мужчине избежать не удалось. Его отправили за решетку на 12 месяцев, писал сайт kp.ru.

Девять лет назад Янга признали виновным в том, что он засыпал другую женщину телефонными звонками откровенно сексуального характера. Он изводил жертву после того, как побывал у нее дома для назначения стоимости за чистку ковра. Тогда женщина тоже узнала британца необычным образом: по одной фразе, которую тот использовал.

Ранее россиянина Владимира Дунаева осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Мужчину арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку.

США Великобритания Суд Женщины Тюрьмы Мужчины Полиция
26 января 2024, 08:56
Нарышкин рассказал о диалоге между СВР и ЦРУ
РИА «Новости»
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Диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США важен, так как позволяет предотвратить опасные события. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал российскую Службу внешней разведки и ЦРУ двумя самыми авторитетными разведслужбами мира. По его словам, диалог между этими структурами всегда полезен, особенно в условиях тектонического сдвига в международных отношениях.

«В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события», - добавил Нарышкин.

В начале января Служба внешней разведки узнала, что Соединенные Штаты хотят использовать российских выпускников американских программ обмена для вмешательства в президентское голосование в марте. По словам Нарышкина, США продумывают разные способы незаконного вмешательства в российские выборы.

Разведка США Международные отношения Россия

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