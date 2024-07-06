Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Читайте нас в:

«Господин Пезешкиан, примите поздравления по случаю избрания вас президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят добрососедский и дружественный характер. Тегеран и Москва эффективно координируют усилия в решении вопросов международной повестки дня», - говорится в сообщении Путина.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать наращиванию двустороннего конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов обеих стран, а также в интересах упрощения региональной стабильности и безопасности.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения , он шел на выборах кандидатом от реформаторского крыла правительства.