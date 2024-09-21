21 сентября 2024, 19:07

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

РИА «Новости»
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Партнерские отношения между Россией и Арменией соответствуют интересам народов обеих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительном письме армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Российский лидер поздравил премьера Армении с Днем независимости республики. Он пожелал ему здоровья и успехов, а всем жителям Армении - счастья и благополучия.

Пашиняна поздравил с праздником и председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества отвечает интересам обеих сторон.

Ранее руководство Армении подтвердило участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Пашинян отметил, что страна не планирует входить в объединение, но принимает приглашение России на мероприятие. Всего на саммит приедут представители 30 государств, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Армения Владимир Путин Михаил Мишустин Никол Пашинян
21 сентября 2024, 08:43
Китай послал НАТО в отставку вместе с генсеком
Global Look Press
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За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более мирный и безопасный порядок. Военно-политический блок должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, сообщило китайское издание Global Times.

Скоро Столтенберг перестанет быть главным в НАТО. В штаб-квартире альянса 1 октября дела передадут новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Китайские журналисты отмечают, что НАТО существует 75 лет, но это не помогло сделать Европу и мир спокойнее и безопаснее.

«Напротив, „длительный мир“ был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», - написали авторы статьи.

Журналисты считают, что НАТО должен был перестать существовать после окончания холодной войны. Выживание и развитие альянса зависели только от создания беспокойства по поводу безопасности и участия в конфликтах.

Ранее Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО. Альянс якобы «до последнего» пытался сохранять их и поддерживать диалог со страной, когда подписали акт Россия-НАТО.

Также генсек резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии. Он предупредил, что это может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в Североатлантическом альянсе.

Отставки НАТО Китай
21 сентября 2024, 04:04
Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане
РИА «Новости»
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Организаторы взрывов пейджеров в Ливане хотели спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», - сказал Небензя.

После массовых взрывов гаджетов погибли не менее 37 человек в Ливане, около 3000 ливанцев получили ранения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил в беседе с 360.ru, что Иран и Сирия придут на помощь Ливану после атак израильской армии. По его словам, США все время пытались рассорить страны Персидского залива между собой. В этот раз Иран обязательно не останется в стороне, потому что Израиль перешел все границы.

США Израиль Гаджеты Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия ООН Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 20:10
«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана
Pxhere
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Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», - отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», - подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов : детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли , 17 - попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.

Израиль Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия Боевики Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 16:57
Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту
Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», - сообщили в пресс-службе израильской армии.

Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».

Израиль Ливан

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