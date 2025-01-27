Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Читайте нас в:

По предварительным данным Центризбиркома республики, Лукашенко набрал на выборах 86,82% голосов.

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в поздравлении.

Путин добавил, что в последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей.

«Конечно, мы продолжим работу по развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве и повышению эффективности институтов Союзного государства», - заключил российский лидер.

Итоговая явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 85%.