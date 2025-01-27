27 января 2025, 10:52

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

По предварительным данным Центризбиркома республики, Лукашенко набрал на выборах 86,82% голосов.

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», - говорится в поздравлении.

Путин добавил, что в последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей.

«Конечно, мы продолжим работу по развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве и повышению эффективности институтов Союзного государства», - заключил российский лидер.

Итоговая явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 85%.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Владимир Путин
27 января 2025, 10:33
В ШОС подняли вопрос об упрощении визового режима
РИА «Новости»
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Упрощение визового режима в странах ШОС обсуждают в организации, однако о безвизовых поездках по всем ее странам пока рано говорить. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА «Новости».

«По безвизовому режиму в рамках всей организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций», - объяснил он.

По его словам, вопросы по безвизовому режиму решают на двусторонней основе. Многие государства уже заключили соглашения о таких поездках.

Еще в начале января стало известно о встрече премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева с коллегами из Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым. Главной темой для обсуждения стал вопрос общих границ.

ШОС
27 января 2025, 09:39
Матвиенко призвала помнить урок Холокоста
РИА «Новости»
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Со дня освобождения лагеря смерти Освенцим солдатами Красной Армии прошло 80 лет. Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении, опубликованном пресс-службой палаты.

Со дня освобождения лагеря смерти Освенцим солдатами Красной Армии прошло 80 лет. Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении , опубликованном пресс-службой палаты.

«В Международный день памяти жертв Холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций», - написала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что нельзя допустить повторения подобных актов геноцида. По ее словам, недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды, чем на сегодняшний день грешат страны Запада. Несмотря на это, Россия не перестанет отстаивать свои интересы.

Матвиенко подчеркнула, что Холокост стал страшным уроком, предостерегающим от идей превосходства и исключительности, разделения по национальности, вере и другим признакам.

Ранее председатель Совета Федерации указала на вред, который получили страны Запада от прекращения сотрудничества с Россией. По ее словам, европейские государства уже начали понимать, что совершили ошибку.

Запад Валентина Матвиенко Холокост Освенцим
27 января 2025, 08:42
В Швеции начали расследование после повреждения кабеля связи с Латвией
Freepik
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Шведские правоохранители начали расследование по факту возможной диверсии после повреждения подводного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом сообщила газета Expressen.

«Представители шведских властей находятся на борту судна. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках предварительного расследования», - заявил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Ранее в шведской прокуратуре заявили об аресте судна , подозреваемого в совершении диверсии. Руководителем расследования стал старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, правительство интенсивно работает над разбирательством.

Речь идет о происшествии, случившемся 24 января. Судно под флагом Мальты вышло из российской Усть-Луги и прошло в акватории между Швецией и Латвией.

Вскоре после этого латвийская сторона заявила о повреждении оптоволоконного кабеля. В центре радио и телевидения страны заявили, что кабель получил повреждения после внешнего воздействия.

Латвия Швеция Аресты Полиция Балтийское море
27 января 2025, 06:08
«В центре самой настоящей войны». США предупредили об угрозе из Латинской Америки
РИА «Новости»
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Из-за агрессивной миграционной и экономической политики Соединенных Штатов им может угрожать война со странами Латинской Америки. Об этом в соцсети X заявил отставной разведчик Скотт Риттер.

«Вы окажетесь в центре самой настоящей войны, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», - заявил бывший военный, комментируя сообщение Госдепартамента о введении санкций против Колумбии за отказ страны принять депортированных мигрантов.

По словам, эксперта, Южному командованию Вооруженных сил Соединенных Штатов будет не под силу справиться с таким конфликтом.

«Мир, исходящий из силы, требует двух вещей: настоящего стремления к миру и способности подкрепить свою риторику мускулами. Вы же не справляетесь сразу с обеими», - подчеркнул Риттер.

Ранее стало известно, что президент Колумбии Густаво Петро предоставил свой президентский самолет для репатриации мигрантов, возвращающихся из США. Когда именно президентский борт отправится в рейс пока неизвестно.

Мексика США Куба Мигранты Венесуэла Военные Соцсети Санкции Войны Самолеты Латинская Америка

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