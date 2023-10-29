Путин поздравил Эрдогана со столетием Турецкой республики

«Дорогой друг, уважаемый господин президент, примите поздравления по поводу столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. Ваша страна за прошедший век добилась общепризнанных успехов в социальной, экономической и других сферах, преодолев немало испытаний», - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент России отметил, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Отдельно он обратил внимание, что отношения двух стран развиваются в духе добрососедства и дружбы, и недавняя встреча в Сочи подтвердила это в полной мере.

«На самых различных направлениях идет сотрудничество, в планомерном режиме реализуются совместные проекты. Россия и Турция координируют усилия глобальной и региональной повестки. Желаю вам успехов и здоровья, а ваших согражданам - процветания и счастья», - добавил глава государства.

В начале сентября Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, которые президент Турции назвал очень продуктивными.