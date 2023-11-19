Путин поучаствует в саммите G20 и БРИКС в виртуальном формате

Российский лидер 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия. Он также приедет в Минск, чтобы посетить мероприятие по линии ОДКБ.

«Планируется еще и телемост лидеров БРИКС», - указал Зарубин.

Глава государства запланировал принять в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона и обсудить с ним партнерство двух стран. Зарубин также анонсировал участие Путина в конференции по развитию искусственного интеллекта.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль начал подготовку к участию Путина в мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.