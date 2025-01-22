Путин поручил организовать переезд российских компаний из недружественных стран

Путин дал поручение об урегулировании редомициляции (смене юрисдикции компании с сохранением всех ее структур) до 1 апреля 2025 года. Это коснется зарегистрированных за рубежом российских организаций, которые хотят переехать в административные районы России, но по законодательству иностранных государств не могут это сделать.

Регулировать этот процесс по поручению Президента России предстоит председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

В 2023 году редомициляцию прошли HeadHunter и VK. В феврале 2024 года головной офис «Т-Технологии» (владелец Т-банка и Росбанка) вышел из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировался в специальном административном районе на острове Русский в Приморье.

В этом году, по данным источника РБК, в Россию с Кипра переедет маркетплейс Ozon.