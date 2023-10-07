Путин пообщался по телефону с главами трех стран СНГ

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«Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения», - указал Песков.

Ранее телефонные переговоры с российским лидером провел президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он выразил Путину свои наилучшие пожелания и напомнил о его вкладе в укрепление позиций России в мире. По словам Рахмона, благодаря российскому президенту страны укрепили свою дружбу и конструктивное партнерство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонной беседе с Путиным пожелал ему здоровья и новых успехов. Лидеры государств также обсудили развитие сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин пообщался с некоторыми главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.