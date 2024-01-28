Путин пообещал рассказать Лукашенко о происходящем в зоне СВО

Президенты начали проводить встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Главной темой переговоров станет развитие сотрудничества стран в экономической и военно-промышленной сфере.

«Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне спецоперации», - указал российский лидер.

В беседе с Лукашенко Путин также отметил, что товарооборот между двумя государствами достиг 42,5 миллиарда долларов за первые 10 месяцев 2023 года и продолжил расти. Ситуация в этом сфере развивается «очень энергично», добавил президент РФ.

Ранее лидеры России и Белоруссии дали старт эксплуатации зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они по видеоконференцсвязи поучаствовали в церемонии запуска нового объекта. Путин подчеркнул, что станция «Восток» поможет ученым решать задачи, связанные с изучением природы.