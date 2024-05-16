Путин покинул аэропорт Пекина в черном Aurus

На нем видно, что Путина встретил почетный караул. После церемонии он уехал на черной машине Aurus.

Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он отмечал, что выбрал КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

Президент России в феврале этого года подарил автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. Они отметили, что презент является свидетельством «особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».