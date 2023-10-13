Путин подверг критике некоторые страны СНГ

Читайте нас в:

По его словам, в настоящее время взаимодействие в рамках содружества развивается на фоне непростой геополитической обстановки.

«Вместе с этим, формат СНГ остается востребованным, надежным и эффективным форматом сотрудничества, в котором участники выстраивают отношения с учетом интересов друг друга, принципах взаимной выгоды и партнерства», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что за этой дипломатической формулировкой стоит реальное состояние отношений и реальное положение дел в СНГ.

«Однако некоторые участники содружества числятся в нем, не работают в формате», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что государствам СНГ в сфере межгосударственной торговли нужно расширить использование национальных валют.