Путин подверг критике некоторые страны СНГ
Некоторые страны — члены СНГ не работают в формате содружества, а просто числятся. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время взаимодействие в рамках содружества развивается на фоне непростой геополитической обстановки.
«Вместе с этим, формат СНГ остается востребованным, надежным и эффективным форматом сотрудничества, в котором участники выстраивают отношения с учетом интересов друг друга, принципах взаимной выгоды и партнерства», - сказал российский лидер.
Путин отметил, что за этой дипломатической формулировкой стоит реальное состояние отношений и реальное положение дел в СНГ.
«Однако некоторые участники содружества числятся в нем, не работают в формате», - добавил президент.
Ранее Путин заявил, что государствам СНГ в сфере межгосударственной торговли нужно расширить использование национальных валют.