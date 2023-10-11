Путин подтвердил провал планов Запада по изоляции России

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Президент также затронул тему проведения специальной военной операции. По его словам, Россия начала СВО, потому что других цивилизованных способов сохранить безопасность государства не осталось. Страны коллективного Запада начали раскачивать Украину, учинив там государственный переворот. России пришлось дать ответ.

Российский лидер обратил внимание и на ситуацию на Ближнем Востоке. Он указал на то, что США пренебрегли механизмами урегулирования ситуации в зоне конфликта Израиля и Палестины.

Попытки Запада, как уточнил глава государства, «само собой», провалились. Он подчеркнул, что многие разделяют российскую позицию, потому что страна борется за создание более справедливого многополярного мира.

«Почему Россию поддерживают? Потому что она на переднем крае оказалась. <…> Мы уверены, что мы на правильном пути», - констатировал российский лидер.