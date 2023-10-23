Путин подтвердил открытость России для диалога с Украиной

«В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу - при выполнении киевскими властями известных условий и учете новых реалий», - указали в сообщении.

Бразильский лидер также отметил важность поиска путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Путин и Лула да Силва обсудили и ситуацию в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Главы государств выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения в ходе эскалации конфликта.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский раскритиковал предложения да Силвы по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые касались в том числе обеспечения гарантий для российской стороны.