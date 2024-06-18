Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР.
Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Во вторник, 18 июня, стартует визит Путина в КНДР. Он продлится два дня. Президент посетит страну по приглашению Ким Чен Ына.
Это уже второй визит российского лидера в Северную Корею за историю двусторонних отношений государств. Первый состоялся в 2000 году.
«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», - следует из текста распоряжения.
Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.
Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.