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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР.

Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Во вторник, 18 июня, стартует визит Путина в КНДР. Он продлится два дня. Президент посетит страну по приглашению Ким Чен Ына.

Это уже второй визит российского лидера в Северную Корею за историю двусторонних отношений государств. Первый состоялся в 2000 году.

«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», - следует из текста распоряжения.

Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.

Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.