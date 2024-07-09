Путин поделился впечатлениями от неформальной встречи с Моди

«У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», - указал он.

Путин отметил, что Индию и Россию связывает крепкая дружба, а контакты двух стран можно описать как привилегированное стратегическое партнерство. Он также напомнил, что государства отмечают в этом году 77 лет с момента установления дипломатических отношений. Российский лидер добавил, что обе страны сотрудничают в таких международных структурах как ООН, БРИКС и ШОС.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Он встретился с Путиным в его подмосковной резиденции, где за чашкой чая побеседовал с ним на свежем воздухе. На следующий день индийский премьер посетил с главой государства павильон «Атом» на ВДНХ.