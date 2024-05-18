18 мая 2024, 15:37

Путин поделился с президентом Казахстана впечатлениями от визита в Китай

Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили укрепление отношений двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер также рассказал Токаеву о своих впечатлениях от государственного визита в Китай.

Казахстан Кремль Владимир Путин Китай
18 мая 2024, 15:52
Европа стала неактуальным партнером для России
Unsplash
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Европейские страны не являются востребованными партнерами для России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Помню, как Дмитрий Тренин (политолог - прим. ред.) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться», - процитировала Захарова главу МИД.

Как отмечал дипломат, неактуальность уже ощущается на практике. Кроме того, многие факты говорят в пользу такого прогноза.

Иностранные власти нередко делают абсурдные заявления, будто президент России Владимир Путин собирается «захватить Европу». Американский журналист Такер Карлсон ранее назвал подобные высказывания бредовыми и безумными.

Сергей Лавров Мария Захарова Европа Россия МИД РФ
18 мая 2024, 15:23
Вице-премьер Словакии объяснил, почему Фицо не перевозят в столичную больницу
Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер страны, глава Минобороны Роберт Калиняк, чьи слова привело Словацкое радио.

«Его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», - сказал Калиняк.

Сейчас Фицо находится в больнице в городе Банска-Бистрица.

Покушение на главу правительства Словакии произошло 15 мая после заседания кабмина. Фицо ранили в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали, им оказался писатель, либеральный активист Юрай Цинтула. Его доставили в суд 18 мая. Перевозку осуществляли при повышенных мерах безопасности.

Больницы Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 14:46
Переговоры Путина и Си Цзиньпина упрочнили «химию» между странами
Global Look Press
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры успешно и с хорошим настроением. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров в Пекине проходила в благожелательной атмосфере.

«Была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории. То есть „химия“ упрочилась, в конце концов», - рассказал Ушаков о неформальной встрече в узком составе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США выражают беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая. Таким образом он прокомментировал поездку Путина в Пекин. Американский чиновник добавил, что руководство страны будет следить за тем, как развиваются российско-китайские отношения.

Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
18 мая 2024, 14:38
Россия призвала Францию не применять силу против протестующих в Новой Каледонии
РИА «Новости»
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Россия призвала Францию не применять необоснованное насилие против протестующих и обеспечить соблюдение прав и свобод населения Новой Каледонии. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

Дипломат отметила, что для России нехарактерно вмешиваться во внутренние дела других государств, давать или навязывать советы по разрешению внутренних проблем. Однако, по мнению Захаровой, Франции следовало бы обратить внимание на собственные глубинные проблемы.

«Очевидно, что трагические события в Новой Каледонии явились следствием застарелых противоречий и растущей неудовлетворенности своим положением ее коренных жителей - народа канаков», - подчеркнула Захарова.

Протесты начались после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект , позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Ранее правительство Франции сообщило, что введет свои войска для охраны аэропортов и морских портов Новой Каледонии - заморской территории республики - из-за нескончаемых беспорядков.

Как рассказал ученый Сергей Федоров, большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться французской частью, однако это не устраивает борцов за независимость. Сейчас на территории - социально-экономические проблемы.

Мария Захарова Ученые Россия Франция

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