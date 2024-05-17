17 мая 2024, 08:37

Путин поддержал настрой Китая на локализацию производств в России

РИА «Новости»
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Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на ЭКСПО в Харбине. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия и КНР реализуют масштабные совместные проект в области промышленной кооперации. На рынок РФ активно выходят китайские автоконцерны, проводятся программы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и гражданского вертолета.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку», - сказал президент.

Он добавил, что Россия готова предоставить доступ к уникальной отечественной базе и кадрам.

Глава государства вечером 16 мая прибыл в Харбин. Утром Путин первым делом возложил цветы к памятнику советским воинам , погибшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

Россия Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 08:18
Сектор Газа практически перестал получать топливо
Global Look Press
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Поставки топлива в палестинский анклав практически прекратились после начала военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на южной границе территории сектора Газа и Египта. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак, его процитировал ТАСС.

Он назвал ситуацию с топливом критической. По его словам, самые большие проблемы фиксируются на юге сектора Газа.

«Фактически, поступление топлива [в анклав] остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями», - подчеркнул Хак.

Ранее Израиль устроил артиллерийский обстрел Рафаха после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы рассказали, что израильские сухопутные войска также проводили боевые действия в городе в рамках КТО. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что местных жителей призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси.

Газ Военные Топливо ООН Конфликт Израиля и Палестины
17 мая 2024, 07:30
Рябков назвал авантюристской политику НАТО по отношению к России
РИА «Новости»
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НАТО балансирует на грани открытого вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика», - сказал он.

По его словам, подобная политика полностью перечеркивает основные интересы безопасности стран блока. Если бы Соединенные Штаты и другие государства - члены НАТО серьезно отнеслись к призывам России, то происходящего сейчас разрушения архитектуры европейской безопасности можно было избежать.

Дипломат добавил, что расширение альянса привело к нынешнему кризису. Однако история ничему не учит НАТО.

В середине июня в Брюсселе состоится саммит глав Минобороны стран Североатлантического альянса. Также на министерском уровне пройдет заседание Совета НАТО - Украина.

Россия НАТО МИД РФ
17 мая 2024, 07:02
Власти Техаса помиловали убийцу активиста Black Lives Matter
Global Look Press
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В Техасе вышел на свободу сержант армии Дэниэл Перри, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство активиста движения Black Lives Matter в центре Остина. Губернатор штата Грег Эбботт помиловал его, сообщил телеканал NBC.

Убийство произошло в июле 2020 года во время акции протеста под эгидой BLM. Один из митинговавших, Гаррет Фостер, с винтовкой в руках подошел к машине Перри. Последний достал свое оружие и выстрелил.

В 2023 году присяжные округа Трэвис приговорили мужчину к 25 годам тюрьмы, но губернатор попросил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению рассмотреть дело Перри. Его прошение одобрили. Эбботт подписал декларацию, и осужденный вышел из тюрьмы.

«Совет и Эбботт выставили насмешкой нашу правовую систему. Их действия противоречат закону и демонстрируют, что в этом штате есть два класса людей, жизни некоторых из которых имеют значение, а жизни других - нет», - отреагировал на помилование прокурор округа Трэвис Хосе Гарза.

Основанное в 2013 году BLM выступало против дискриминации афроамериканцев. Широкий отклик оно нашло лишь спустя семь лет, после гибели Джорджа Флойда. Движение предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

США Убийства Приговоры
17 мая 2024, 06:31
Нижняя палата конгресса США запретила Байдену отказывать Израилю в оружии
Global Look Press
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Члены палаты представителей США одобрили законопроект, который разморозит поставки вооружений Израилю. Теперь инициативу рассмотрят в сенате, сообщил Courthouse News Service.

Закон о поддержке помощи в сфере безопасности Израиля поддержали 224 члена нижней палаты американского парламента, против выступили 187 конгрессменов. Если вслед за палатой представителей его одобрит сенат, Белому дому придется возобновить поставки вооружений и впредь он не сможет отказывать в них. В случае сопротивления со стороны президента Джо Байдена Госдеп и Пентагон лишат части финансирования.

«Поскольку законопроект вряд ли будет принят сенатом, усилия республиканцев могут в значительной степени равнозначны политическому символизму», - заявил автор статьи.

Поводом к рассмотрению законопроекта стали заявления Байдена об ограничении поставок. Президент признал ответственность США за бомбардировки сектора Газа.

США Израиль Конгресс США Оружие

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