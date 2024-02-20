Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. По словам последней, этот презент стал «свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».
Марку и модель автомобиля агентство не указало, но в сентябре 2023 года российский лидер продемонстрировал Ким Чен Ыну лимузин Aurus во время встречи на космодроме Восточный. Путин также рассказал коллеге о характеристиках машины.
Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в Россию министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.