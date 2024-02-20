20 февраля 2024, 02:45

Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль

РИА «Новости»
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Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. По словам последней, этот презент стал «свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Марку и модель автомобиля агентство не указало, но в сентябре 2023 года российский лидер продемонстрировал Ким Чен Ыну лимузин Aurus во время встречи на космодроме Восточный. Путин также рассказал коллеге о характеристиках машины.

Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в Россию министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

Северная Корея КНДР Машины Владимир Путин
20 февраля 2024, 02:25
Путин присвоил звание генерала следователю, который вел дело об убийстве Политковской
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации <…> Шараеву Владимиру Олеговичу», - сказано в документе.

По данным РБК , он вел дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Представители этой профессии традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космическое пространство. Помимо этого, мужчине присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Также звание Героя России присвоили космонавту-испытателю Денису Матвееву. Его удостоили такого статуса за мужество и героизм, проявленные во время космического полета на МКС.

Россия Владимир Путин Следственный комитет России
20 февраля 2024, 01:32
Трамп по требованию конкурентов прокомментировал смерть Навального
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.

Трамп в своем комментарии сосредоточился на внутренней политике США, в отличие от других американских политиков.

«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение - продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», - заявил Трамп.

Он отметил, что Америку уничтожают подтасованные выборы и несправедливые решения судов. Трамп заявил, что США - это проигрывающая нация в упадке.

Алексей Навальный скончался после прогулки в исправительной колонии. Заключенный потерял сознание, бригада медиков не смогла реанимировать его.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social , что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.

США Дональд Трамп Выборы президента США Алексей Навальный Выборы
20 февраля 2024, 01:22
Полиция в Таиланде задержала покинувшего Россию рэпера Matrang
Pixabay
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Покинувшего Россию рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде на острове Пхукет. Об этом он рассказал в обращении к поклонникам, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам музыканта, его оклеветал неизвестный подписчик, из-за чего деятельностью артиста заинтересовались местные правоохранители. По предварительным данным, рэпера задержали в кафе.

Мужчину отвезли в отделение, чтобы проверить его документы. Он отметил, что из-за случившегося его могут отправить в Москву.

Ранее юмориста Максима Галкина* задержали на Бали. По словам комика, его «попросту вышвырнули» из Индонезии. Шутник прилетел в индонезийский аэропорт Денпасара и там его задержали. По данным полицейских, он находится в неком «черном списке».

* Максим Галкин признан иностранными агентом на территории России.

Покинувшего Россию рэпера Matrang (настоящее имя - Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде на острове Пхукет. Об этом он рассказал в обращении к поклонникам, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Россия Таиланд Полиция
20 февраля 2024, 01:20
Финские резервисты начали массово увольняться
РИА «Новости»
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В Финляндии за текущий месяц из запаса сил обороны уволилось около 1200 резервистов, а с начала года их число составило 1435 человек. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Это количество существенно превышает отток военнообязанных по сравнению с прошлым годом - в 2023-м отказались от продолжения службы всего 1650 финнов.

Директор отдела гражданской службы страны Микко Рейонен в связи с этим заявил, что власти оказались не готовы к росту числа отставников, а для 600 уволившихся не хватит мест на курсах переподготовки на получение гражданских специальностей.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие , потому что в этом нет никакой необходимости.

Он также назвал недопустимым блокирование Венгрией вступление Швеции в НАТО. Заявку Финляндии страны альянса одобрили в апреле прошлого года.

Финляндия НАТО

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