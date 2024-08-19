19 августа 2024, 17:02

Путин подарил икону кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин передал в дар кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку икону «Преображение Господне». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Русская православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения , также известный как Яблочный Спас.

Собор, принадлежащий Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, построили в 1909 году. В советские годы храм закрыли, но после распада СССР началось его восстановление. В 2001 году собор освятил лично Патриарх Алексий II. Через два года его торжественно открыли вновь.

Путин накануне прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Его встретили президент страны Ильхам Алиев со своей женой Мехрибан. Начался визит с неформального ужина , а наутро состоялись переговоры в узком составе.

РПЦ Религия Владимир Путин Азербайджан
19 августа 2024, 16:28
Стало известно, где похоронят Алена Делона
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Французского актера Алена Делона, предположительно, похоронят в часовне в его поместье Души, недалеко от могил его собак. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналисты добавили - Делон мечтал, чтобы его там похоронили, и запрашивал для этого разрешение у мэра и префектуры.

Актер ушел из жизни накануне в собственном поместье после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 88 лет. После двух инсультов, перенесенных в 2019 году, он выражал желание пройти через эвтаназию, однако этого так и не произошло.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова вспомнила съемки с Делоном в фильме «Тегеран-43» и рассказала, каким французский актер был в жизни.

Франция Умер Ален Делон
19 августа 2024, 13:29
Киргизский MBank приостановил денежные переводы в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях», - указали представители банка.

Они добавили, что услуга останется недоступной на неопределенный срок.

В то же время банк сообщил, что входящие переводы будут продолжаться через кредитные организации, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. MBank является одним из крупнейших коммерческих банков Киргизии.

Ранее представители российского бизнеса указали на проблемы с трансграничными платежами , которые начались с 2023 года. Они затронули банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложности в работе ужесточением проверок из-за санкций США.

Банки Киргизия
19 августа 2024, 07:43
Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго перед съездом демократов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сотни людей приняли участие в пропалестинской акции в центре Чикаго, где пройдет открытие Национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщило издание Reuters.

Демонстранты потребовали прекратить поставки оружия Израилю. Премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху обвинили в геноциде жителей сектора Газа, а президента США Джо Байдена - в пособничестве главе израильского кабмина.

Участники акции прошли по одной из главных улиц Чикаго к Гранд-парку на берегу озера Мичиган. Безопасность на митинге обеспечили правоохранители, которые перекрыли несколько улиц вблизи Мичиган-авеню.

Ранее журналисты газеты The New York Times предрекли беспорядки в США при победе республиканца Дональда Трампа. Представители СМИ не исключили, что тот применит военную силу для подавления волнений внутри страны.

США Митинги Демократическая партия США
19 августа 2024, 07:22
Маск открестился от «подаренного» Кадырову электрокара
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал ложью сообщения о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Cybertruck. Об этом бизнесмен заявил в соцсети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» - написал он.

Предприниматель добавил, что информация о подаренном Cybertruck является одним из примеров лжи «традиционных медиа».

Кадыров 17 августа опубликовал видеозапись со своей поездкой на электрокаре. Он назвал автомобиль мощным проектом и написал, что «буквально влюбился» в машину. Также глава Чечни поблагодарил Маска за подарок и пригласил его в регион.

Ранее американский бизнесмен набросился с критикой на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. По его словам, США столкнутся с голодом, если ей удастся выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на продукты на фоне высокой инфляции. Он предположил, что реформа приведет к обрушению американской продовольственной индустрии.

Рамзан Кадыров Илон Маск

Новости по теме