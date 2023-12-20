20 декабря 2023, 15:05

Путин поблагодарил парламентариев за укрепление авторитета России в мире

РИА «Новости»
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Проведенная за последние годы работа включила Россию в число стран-лидеров, обладающих общемировым авторитетом. Об этом в ходе своего выступления на Совете законодателей заявил президент Владимир Путин

Он подчеркнул, что этого статуса страна добилась в том числе благодаря вкладу в дипломатическую работу парламентариев.

«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что парламентская дипломатия в очередной раз подтвердила что Россия выбрала свой суверенный курс и стоит на позициях строительства справедливого и многополярного мира.

Россия Владимир Путин
20 декабря 2023, 15:20
Захарова раскрыла причину желания Зеленского продолжить конфликт
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение конфликта с Россией, потому что видит в нем единственный шанс на сохранение власти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продолжение конфликта с Россией он воспринимает как последнюю возможность остаться у власти», - сказала она.

Также дипломат назвала утешительным призом начало переговоров вступления Украины в Евросоюз.

«От Брюсселя этот шаг не более чем утешительный приз для киевского режима», - добавила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время вопрос о начале диалога с Россией является неактуальным. Он также отметил, что никому сейчас не известно, когда именно завершится вооруженное противостояние.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что страна не отказалась от своих целей в СВО.

Владимир Зеленский Мария Захарова Владимир Путин Украина
20 декабря 2023, 15:01
Дипломаты США «отшили» Украину в ГА ООН
Global Look Press
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Американские дипломаты отказали украинским коллегам в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о «зверствах» СССР во время Второй мировой войны. Об этом написала газета Huffington Post.

По данным издания, этой осенью Украина обратилась к США с просьбой помочь с продвижением резолюции в ООН. По их мнению, документ подчеркнет «историческое противодействие» России в отношении Украины.

Источники газеты сообщили, что американские дипломаты не согласились помочь Украине, сославшись на неподходящий момент. Представители США не стали объяснять мотивы своего отказа.

Однако неназванный американский чиновник заметил, что это связано с лоббированием США интересов Израиля.

«Это цена нашей односторонней политики в Газе», - сказал он.

Поддержка США действий Израиля в конфликте с Палестиной мешает им отстаивать принципы гуманитарного права по другим вопросам, подытожил собеседник Huffington Post.

Ранее США наложили вето на проект резолюции, разработанной ОАЭ, о прекращении огня в Газе и освобождении всех заложников. Президент Турции жестко раскритиковал действия американских дипломатов, заметив, что мир был бы справедливым без США.

США СССР Украина ООН
20 декабря 2023, 14:44
Украине объяснили, при каких условиях у нее появится шанс на переговоры с Россией
РИА «Новости»
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У ВСУ мало шансов вернуть какие-либо территории, поэтому Украина может лишь угрожать применением дронов и ракет, чтобы вести переговоры с Россией в 2025 году. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, Украине еще долго придется ждать помощь со стороны западных союзников. На фоне этого некоторые американские военачальники рекомендуют властям страны следовать стратегии «Удерживай и наращивай». Речь идет об удержании территорий и наращивании собственного производства оружия.

NYT подчеркнула, что целью ВСУ будет «создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности». Благодаря этому у Украины появится шанс для содержательных переговоров в 2024 или в 2025 годах.

Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для начала мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвигаемая Украиной «формула мира» обсуждается без участия России, что само по себе является абсурдом.

Россия Украина
20 декабря 2023, 14:10
Германия захотела пополнить бюджет за счет замороженных российских активов
РИА «Новости»
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Немецкий генпрокурор Питер Франк решил конфисковать замороженные активы России, размер которых превышает €720 миллионов, и направить их в бюджет ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, Генпрокуратура ФРГ уже подала запрос в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне. Отмечается, что подобных прецедентов еще не было.

Как написали «Известия» , немецкие власти заморозили активы российских компаний, который попали под санкции ЕС. Однако некоторые из бизнесменов попытались вернуть средства. Чтобы предотвратить это, прокуратура решила перевести средства в бюджет страны.

Известно, что порядка €720 миллионов «дочка» Московской фондовой биржи разместила в дочерней компании американского банка JP Morgan в Германии. Но после введения антироссийских санкций средства оказались заблокированы на счетах.

Ранее в США нашли способ передачи принадлежащих России средств в пользу Украины. Замороженные активы предложили перечислить Киеву через Всемирный банк и (ЕБРР).

Немецкий генпрокурор Питер Франк решил конфисковать замороженные активы России, размер которых превышает €720 миллионов, и направить их в бюджет ФРГ. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Германия Россия

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