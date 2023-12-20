Путин поблагодарил парламентариев за укрепление авторитета России в мире

Он подчеркнул, что этого статуса страна добилась в том числе благодаря вкладу в дипломатическую работу парламентариев.

«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что парламентская дипломатия в очередной раз подтвердила что Россия выбрала свой суверенный курс и стоит на позициях строительства справедливого и многополярного мира.