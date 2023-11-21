21 ноября 2023, 16:48

Путин поблагодарил Египет за помощь в возвращении россиян из Газы

Global Look Press
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Президент России Владимир Путин выразил признательность египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за помощь в возвращении россиян с территории сектора Газа. Об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС.

«Не могу еще раз не выразить большую признательность президенту Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов при приеме и отправке на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что в настоящее время актуальной задачей остается достижение устойчивого и долгосрочного перемирия.

«Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств, расширения зоны конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что попытки США единолично разрешить израильско-палестинский конфликт провалились. Также он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась четкой и последовательной позиции в урегулировании ситуации, сообщал RT.

МИД России отмечал, что из анклава удалось вывезти уже более 500 человек. Остальных соотечественников вывезут в ближайшие дни.

Египет Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 18:15
Запущенная КНДР ракета могла нести разведывательный спутник
Global Look Press
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КНДР осуществила запуск ракеты. Предположительно, она несла первый разведывательный спутник, сообщили в пресс-службе Береговой охраны Японии.

Японские военные обнаружили северокорейскую ракету после срабатывания сигналов системы оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или под землей во избежание травм из-за падения обломков.

Позже J-Alert указала, что ракета КНДР покинула воздушное пространство Японии. Эвакуацию людей в Окинаве отменили.

При этом агентство Yonhap , ссылаясь на военных Южной Кореи, сообщило, что запуск спутника стал третьей попыткой КНДР.

«Северная Корея запустила в южном направлении то, что называет военным разведывательным спутником», - указали в публикации.

До этого республика уведомляла Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил опасения насчет разработки в Северной Корее твердотопливной ракеты. По его словам, данная ситуация может привести к повышению возможностей неожиданного удара.

Ракеты Северная Корея Япония Южная Корея КНДР
21 ноября 2023, 17:02
Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа
Global Look Press
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Необходимо устраивать гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы освобождать заложников и вывозить мирных жителей. На это указал президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС по проблеме палестино-израильского конфликта.

«Такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан», - отметил глава государства.

На саммите Путин сообщил, что гибель тысяч людей, страдания детей и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают у него глубочайшую обеспокоенность. По словам президента, особые чувства испытываешь, когда видишь, как детям делают операции без наркоза.

Глава государства призвал объединить мировые усилия, чтобы прекратить палестино-израильский конфликт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Глава МИД призвал срочно решать гуманитарные проблемы, из-за которых страдают мирные жители.

Россия Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины БРИКС Ближний Восток
21 ноября 2023, 16:38
Путин указал на неспособность США разрешить конфликт Израиля и Палестины
РИА «Новости»
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История продемонстрировала нежизнеспособность попыток США в единоличном порядке разрешить конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.

«США неспособны разрешить этот конфликт единолично. История это показала», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда придерживалась неконъюнктурной и последовательной позиции по палестино-израильскому урегулированию.

«Важно не допустить расширения этого конфликта», - добавил Путин.

Российский лидер также выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с непростой гуманитарной обстановкой в секторе Газа.

«Массовое изгнание мирного населения, гибель тысяч людей, умирают дети, все это вызывает обеспокоенность», - подчеркнул он.

Согласно последней информации, после эскалации ситуации 7 октября на территории анклава погибли более 13 тысяч человек.

США Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 16:16
Компанию под руководством экс-главы ЦРУ решили конфисковать на Украине
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Украинское руководство начало рассматривать вариант конфискации одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар». Часть активов власти республики уже арестовали под предлогом того, что они якобы принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом изданию «Экономическая правда» заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», - сказал он, ответив на вопрос о судьбе «Киевстара».

Замглавы офиса Зеленского отметил, что юристы приступили к изучению возможности полной или частичной конфискации оператора.

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео занял место в совете директоров «Киевстара». Украинские СМИ начали распространять информацию, что он будет защищать права американских инвесторов от возможной национализации компании, которая входит в группу международного телекоммуникационного холдинга Veon.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны планируют национализировать всю российскую собственность на территории республики. Он уточнил, что руководство также рассчитывает использовать замороженные активы РФ в других странах, чтобы компенсировать убытки от СВО.

Владимир Зеленский Аресты Украина

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