Путин поблагодарил Египет за помощь в возвращении россиян из Газы

«Не могу еще раз не выразить большую признательность президенту Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов при приеме и отправке на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что в настоящее время актуальной задачей остается достижение устойчивого и долгосрочного перемирия.

«Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств, расширения зоны конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что попытки США единолично разрешить израильско-палестинский конфликт провалились. Также он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась четкой и последовательной позиции в урегулировании ситуации, сообщал RT.

МИД России отмечал, что из анклава удалось вывезти уже более 500 человек. Остальных соотечественников вывезут в ближайшие дни.