Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

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«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили российско-саудовское сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Кроме того, было решено продолжить тесную координацию в рамках «ОПЕК+», чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей.

Путин и наследный принц договорились и дальше поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее российский лидер провел совещание с правительством по экономическим вопросам, отметив, что нужно создать условия для обращения цифровых финансовых активов , развивать инфраструктуру и своевременно проработать соответствующую правовую базу.