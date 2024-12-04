Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Президент России Владимир Путин вспомнил историю о рыбаке из времени своей работы в Германии, описывая ситуацию, которая сложилась в бизнес-среде. Он рассказал ее на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Путин пояснил, что его знакомый во время прогулки по Берлину увидел на берегу реки Шпрее пожилого рыбака, который пожаловался на маленький улов. Он пояснил, что это стало следствием «восточного ветра». На это приятель президента ответил, что «вся грязь с востока», и добавил, что он не поляк.

Подводя итог своей истории, Путин подчеркнул, что теперь все, что поступает с Востока, намного лучше, чем с Запада.

«Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников», - обратился глава государства к западным инвесторам.

Ранее Путин подробно объяснил причину проблем европейской экономики. По мнению президента России, это стало следствием разрыва торговых связей.