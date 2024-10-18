Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию

«У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы фактически сорвем работу „двадцатки“. Зачем?» - заявил он.

При этом Путин назвал работу форума полезной, если его не политизируют, и отметил, что Россию на нем достойно представят.

Накануне украинский генпрокурор Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Путина по прилете. Ранее украинцы обращались с такими требованиями к властям Монголии и Туркмении.