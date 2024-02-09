09 февраля 2024, 02:23

Путин одной фразой ответил на вопрос о виновных в теракте на «Северных потоках»

Global Look Press
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Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул на то, кто виноват во взрывах на «Северных потоках». На вопрос об этом российский лидер ответил фразой «Конечно, вы!»

Путин подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к теракту НАТО или ЦРУ.

«Искать нужно того, кто хотел и мог это сделать», - сказал он.

Газопровод Северный поток — 2 Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:03
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте американского журналиста
Телеканал «360»
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На сайте известного американского журналиста Такера Карлсона появилось интервью президента России Владимира Путина. Беседа с российским лидером заняла чуть более двух часов.

В интервью Карлсону российский лидер заявил, что Украина приняла ошибочное решение, отказавшись от мирных переговоров. По его словам, Запад решил, что боевые действия на Украине навсегда разъединили русский народ, но они вновь станут едиными.

Также Путин отметил, что к государственному перевороту на Украине в 2014 году имело отношение американское ЦРУ, однако с политической точки зрения это была большая ошибка.

Владимир Путин Такер Карлсон
09 февраля 2024, 00:21
Такер Карлсон выложил в соцсети первое фото с интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон выложил в социальную сеть Instagram* первый снимок, сделанный во время интервью президентом России Владимиром Путиным. На фотографии собеседники находятся в представительском кабинете Кремля.

Карлсон пришел на интервью с российским президентом в строгом костюме и в полосатом галстуке. Путин выбрал сдержанный однотонный галстук.

Между журналистом и российским главой - небольшой журнальный столик. Рядом с Карлсоном стоит стакан воды, рядом с Путиным - белый термос, который он часто использует на мероприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в термосе чай для главы государства.

Интервью Такера Карлсона всколыхнуло общественность на Западе. Искусственный интеллект «Жириновский» пояснил, что выход материала будет «похоронами глобальной лжи».

* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Фото Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 22:47
Интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до выпуска
РИА «Новости»
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Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности», - заявил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал чепухой слухи о том, что Карлсон является русским агентом, который получил деньги за диалог с Путиным. Он напомнил о существовании поправки в американской конституции про свободу слова и задался вопросом, почему такое право кто-то может использовать, а кому-то это запрещено.

Как отмечали в журнале Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже после выхода интервью с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие меры не будут состоятельными.

Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

США Интервью Владимир Путин Франция Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 22:11
Посол России в США назвал чепухой мнение, что Карлсон является русским агентом
РИА «Новости»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал слухи о получении журналистом Такером Карлсоном денег за интервью с российским президентом Владимиром Путиным чепухой и ерундой. Его слова передало РИА «Новости».

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», - сказал он.

По его словам, в последнее время в посольство часто звонят и задают вопросы: был ли Карлсон в диппредставительстве перед поездкой в Москву и получал ли какие-нибудь поручения. Из-за этого Антонов задался встречным вопросом о первой поправке к американской конституции.

«Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» - спросил дипломат.

Ранее в журнале Newsweek заявили, что Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за диалога с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие обвинения будут несостоятельными, потому что конституция США гарантирует свободу слова.

США Россия Владимир Путин Деньги Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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