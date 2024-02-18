Путин оценил срок запуска сохранившейся нитки «Северного потока» в неделю

По словам Путина, в этой ситуации все зависит только от решения правительства Германии. Он напомнил, что «Северный поток» был разрушен в результате теракта, но одна нитка «Северного потока-2» сохранилась.

«Одна нитка „Северного потока - 2“ работает же. Здесь вообще не надо никого просить, клянчить, унижаться и руки протягивать <…> Через СП-2 можно? Можно. Вентиль открутите, скажите, мол, хотим получать - завтра начнут получать. Неделя на это нужна. Но не хотят», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, сейчас активнее всего протягивают руки за помощью партнеры Германии, в частности, Польша, которая больше всех получает из европейских фондов, а главный плательщик в эти фонды при этом ФРГ.

«Видимо [в Германии] рассчитывали, что, раз они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы, но эти процессы у них начинают подступать. Промышленность переезжает в другие страны, в США, где созданы более благоприятные условия», - констатировал Путин.

Там же, по его словам, оказались дешевле и энергоносители. Потому что при необходимости транспортировки их нужно сжижать, потом перевозить через океан, догазифицировать, а все это повышает стоимость.