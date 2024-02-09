Путин оценил ситуацию в экономике США

«Да, мы отдаем себе отчет и понимаем, что в США приличный рост экономики и нормальная ситуация, несмотря на все проблемы. Рост ВВП составил около 2,5%, по-моему. Но ради обеспечения будущего необходимо менять свой подход к тому, что меняется», - сказал он.

Путин привел в пример развитие Индонезии с населением в 600 миллионов человек.

«Нужно просто исходить из того, что Индонезия скоро войдет в число ведущих экономик мира, нравится это кому-то или нет», - добавил президент.

Ранее глава государства напомнил, что экономика России в 2023 году заняла первое место в Европе , несмотря на беспрецедентные ограничения и санкции со стороны западных стран.