Путин оценил роль ЕАЭС для стабильного развития евразийского региона

«Мы с коллегами [из ЕАЭС] констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик», - отметил он.

По оценке Путина, на деле союз помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки , так и всего евразийского региона. Все это вносит вклад в повышение качества жизни и благосостояния людей.

Отдельно президент обратил внимание на сохранение положительной макроэкономической динамики ЕАЭС в этом году.

«Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами», - добавил он.