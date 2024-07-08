Путин оценил работу Моди на посту премьера Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди смог добиться результатов для страны и ее народа, в результате чего его переизбррали на очередной срок. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огареве.
Глава российского государства назвал своего собеседника энергичным человеком, у которого есть свои идеи.
«Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», - подчеркнул президент.
Также российский лидер поздравил Моди с переизбранием на должность премьер-министра и отметил, что это стало результатом работы главы индийского правительства на протяжении многих лет.
В ответном слове Моди выразил признательность Путину за теплые слова.
Ранее журналист Павел Зарубин сообщил , что неформальная встреча Путина и Моди прошла домашней обстановке за чашкой чая.