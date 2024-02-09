Путин оценил работу американской пропаганды

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», - отметил Путин.

Американские фонды он назвал конечным бенефициаром крупнейших средств массовой информации Европы.

Путин заметил, что борьбу с пропагандой вести можно, но такая тактика обойдется «себе дороже».

«Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся», - подытожил Путин.

Честная журналистика, отмечал он, может сыграть роль в излечении мира. Пока что, по словам президента России, он переживает период тяжелой болезни и разделен на две части.