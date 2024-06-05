Путин оценил отношения России и Белоруссии
У России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов. Об это президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«При совершении любого шага Москва и Минск смотрят на свои интересы», - сказал он.
Как отметил глава государства, экономические отношения стран очень диверсифицировались. Так, товарооборот между Россией и Белоруссией достиг 48 миллиардов долларов.
По словам Путина, его поездка в столицу Белоруссии после переизбрания носила не просто символический характер – решались осязаемые вопросы.