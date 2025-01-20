Путин оценил настрой Трампа на возобновление отношений с Россией
Владимир Путин разделяет желание новоизбранного президента США Дональда Трампа о недопущении третьей мировой войны и возобновление прямых контактов между Россией и Америкой. Об этом президент заявил во время совещания с членами Совета безопасности РФ.
«Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой», - сказал он.