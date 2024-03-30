«Путин обыграл Запад». Россию назвали новым центром силы
Президент России Владимир Путин переиграл западных противников, пытавшихся санкциями задавить страну. Фактически он разрушил миропорядок, «основанный на правилах» Запада. Об этом написал аналитик Берджан Тутар в колонке турецкой газеты Sabah.
Своими действиями Путин превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря, подчеркнул Тутар.
США и ЕС развернули кампанию против России, надеясь на ее изоляцию, продолжил он. Однако это, по его оценке, только ускорило геополитическую интеграцию незападного мира.
По мнению Тутара, успех Путина заключается в умении противостоять санкциями благодаря эффективной экономической стратегии. На Западе не смогут остановить российского лидера, которого поддерживают внутри страны и за рубежом.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц не боится Путина.
Дипломат утверждала, что Россия якобы намерена втянуть НАТО в конфликт.