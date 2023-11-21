Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа

«Такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан», - отметил глава государства.

На саммите Путин сообщил, что гибель тысяч людей, страдания детей и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают у него глубочайшую обеспокоенность. По словам президента, особые чувства испытываешь, когда видишь, как детям делают операции без наркоза.

Глава государства призвал объединить мировые усилия, чтобы прекратить палестино-израильский конфликт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Глава МИД призвал срочно решать гуманитарные проблемы, из-за которых страдают мирные жители.