Путин объяснил историческую часть в интервью Карлсону

«Я просто дал наиболее известную теорию нормандского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя это было непросто», - заметил глава государства.

Он напомнил, что для американцев история Соединенных Штатов насчитывает 300 с небольшим лет. Путин в своей исторической справке затронул события с 862 года.

«Поэтому думаю, что американской аудитории было непросто понять», - добавил президент.

Путин указал на важность понимания для зарубежного зрителя хода мыслей российского народа и его состояния. Он также назвал происходящее на Украине вопросом жизни и смерти.

Ранее президент назвал журналиста Такера Карлсона опасным человеком. По его словам, он был готов к любым острым вопросам со стороны интервьюера.