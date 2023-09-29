Путин обвинил страны «золотого миллиарда» в эксплуатации всего мира

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«Руководители этих стран „золотого миллиарда“ эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением - и технологическим, и информационным, и финансовым», - сказал он.

По словам главы государства, международные финансовые институты сейчас работают таким образом, что это никому невыгодно, кроме «золотого миллиарда».

Также Путин напомнил, что Латинская Америка и Россия во многом одинаково смотрят на сложившиеся международные отношения, объединившись в стремлении к построению многополярного мироустройства.

Ранее российский лидер заявил, что страны БРИКС всегда ориентированы на настроение людей, которые стремятся к независимости и свободе. В качестве примера он привел Фиделя Кастро, Эрнесто Че Гевару и Сальвадоре Альенде.

Современные кредитные отношения выстроили на обслуживание только интересов стран «золотого миллиарда». Об этом президент России Владимир Путин заявил на открытии международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка». Стенограмма речи опубликована на официальном сайте Кремля.