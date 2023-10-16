Путин обсудил с президентом Сирии гуманитарную ситуацию в секторе Газа
Россия и Сирия выступили за прекращение огня в секторе Газа. Во время телефонного разговора президенты Владимир Путин и Башар Асад согласились с тем, что нужно отправить в зону палестино-израильского конфликта гуманитарную помощь, сообщило агентство Sana.
Темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. Президенты России и Сирии выступили за прекращение агрессии со стороны Израиля в отношении мирных жителей. Они заявили, что нужно остановить огонь и насильственное перемещение гражданских.
«[Владимир Путин и Башар Асад] подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», - заявили в канцелярии сирийского лидера.
Войска Израиля 10 октября, спустя три дня после нападения палестинского движения ХАМАС на юг страны, зафиксировали обстрел со стороны Сирии. Часть снарядов упали на незаселенных землях. В ответ на это ЦАХАЛ выпустил ракеты по сирийской территории , а спустя время обстрелял аэропорты Дамаска и Алеппо. МИД России осудил действия израильской армии , а власти Сирии пожаловались в ООН.