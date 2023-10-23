Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию в секторе Газа

Взрывы прогремели в Одесской области Украины

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Жители Одесской области Украины услышали звуки взрывов. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы раздались в Измаильском районе. Там на реке Дунай располагается одноименный порт, являющийся одним из самых крупных в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти объявили в области воздушную тревогу. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на среду, 25 октября, взрывы гремели в Николаеве. Тогда в городе тоже объявили воздушную тревогу. Еще взрывы слышали жители Хмельницкой области Украины.