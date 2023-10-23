Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обсудил резко обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Подробности разговора привела пресс-служба Кремля.
Лидеры стран выразили серьезную обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди мирного населения и подчеркнули принципиальную важность скорого прекращения огня.
«Также речь шла о скорейшей эвакуации из сектора Газа иностранных граждан и обеспечении беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи», - подчеркнули в сообщении.
Кроме того, Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу по Украине , напомнив при этом о деструктивной линии Киева и Запада. Лулу да Силва отметил важность поиска путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.