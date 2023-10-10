Путин обсудил с Эрдоганом обострение в Израиле

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«Лидеры России и Турции также обсудили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной», - отметили в сообщении.

В ходе разговора Эрдоган и Путин поделились оценкой инициативы для удовлетворения гуманитарных потребностей в зоне палестино-израильского конфликта. При этом турецкий лидер заверил, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе.

Ранее президент Турции заявил, что готов оказать посредничество для прекращения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, Турция готова пойти на любые шаги для обмена пленными между сторонами.

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет по израильским городам. Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей. Жертвами нападения стали 800 человек.