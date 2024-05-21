Путин не примет участия в церемонии похорон Раиси
Президент России Владимир Путин не примет участия в церемонии похорон иранского коллеги Эбрахима Раиси. Она не предусматривает международного участия, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Там никакого не предусматривается международного участия, насколько мне известно. Речи про это не идет», - приводит его слова РИА «Новости».
Крушение вертолета Раиси произошло 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром в понедельник, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации в результате авиакатастрофы.
Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявлял, что на вертолете Раиси не было радара , который мог бы опознать препятствие в сложных метеоусловиях.
Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.