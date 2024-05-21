Путин не примет участия в церемонии похорон Раиси

«Там никакого не предусматривается международного участия, насколько мне известно. Речи про это не идет», - приводит его слова РИА «Новости».

Крушение вертолета Раиси произошло 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром в понедельник, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации в результате авиакатастрофы.

Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявлял, что на вертолете Раиси не было радара , который мог бы опознать препятствие в сложных метеоусловиях.

Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.