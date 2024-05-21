21 мая 2024, 12:21

Путин не примет участия в церемонии похорон Раиси

Global Look Press
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Президент России Владимир Путин не примет участия в церемонии похорон иранского коллеги Эбрахима Раиси. Она не предусматривает международного участия, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там никакого не предусматривается международного участия, насколько мне известно. Речи про это не идет», - приводит его слова РИА «Новости».

Крушение вертолета Раиси произошло 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром в понедельник, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации в результате авиакатастрофы.

Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявлял, что на вертолете Раиси не было радара , который мог бы опознать препятствие в сложных метеоусловиях.

Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 11:38
У жены президента Сирии диагностировали лейкемию
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Супруге президента Сирии Башара Асада Асме диагностировали лейкемию.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийскую президентскую канцелярию, речь идет об остром миелоидном лейкозе. После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований.

«Ей был поставлен диагноз „острый миелоидный лейкоз“», - указали в канцелярии.

Теперь первой леди предстоит соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование». Во время лечения Асма Асад временно не будет участвовать в публичных мероприятиях.

У жены президента Сирии еще в 2018 году обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. Ей провели успешную операцию, после которой канцелярия Асада сообщила, что Асма победила болезнь.

Associated Press сообщало, что публичные высказывания о таких болезнях довольно редки для арабских государств. По данным агентства, тему рака страны Ближнего Востока обычно не поднимают.

Болезни Сирия
21 мая 2024, 09:58
Шри-Ланка намерена вступить в БРИКС
РИА «Новости»
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Шри-Ланка в будущем намерена вступить в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД страны Али Сабри.

«Мы намерены стремиться к вступлению в БРИКС. Комитет правительства изучит вопрос присоединения к организации, в которой уже состоит Индия», - приводит слова главы ведомства агентство ANI.

Сабри подчеркнул, что Шри-Ланка проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в БРИКС.

«Мы получили приглашение поучаствовать во встрече глав МИД стран БРИКС к России. Надеюсь, что буду там. Если вы спросите лично меня, то я думаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть на БРИКС», - добавил глава ведомства.

БРИКС создали в 2006 году, с тех пор она прошла две стадии расширения. К первоначальному составу в 2011 году, в котором находились Россия, Китай, Индия и Бразилия, присоединились ЮАР. С 1 января 2024 года работу в организации начали Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.

Ранее стало известно, что полноценным членом БРИКС захотела стать Колумбия.

Шри-Ланка БРИКС
21 мая 2024, 09:34
Вертолет президента Ирана был без радара
Global Look Press
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На вертолете Bell-212, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не было радара. Он бы мог опознать препятствие в сложных метеоусловиях.

Однако радара не было на вертолете, рассказал РБК военный летчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«К тому же санкции, наложенные на Иран американцами, не способствуют поддержанию летной годности американской техники», - отметил он.

Дрозденко подчеркнул, что, если судить по фотографиям, Раиси обычно летал на другом вертолете - Ми-171. А в этот раз почему-то выбрали Bell.

Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин отметил, что Bell-212 - старый, но надежный вертолет. Это воздушное судно может летать в любую погоду.

По данным газеты Politico , чиновники из США опасаются обвинений в крушении вертолета с Раиси в свой адрес или Израиля со стороны Ирана. Белый дом выразил надежду на сохранение регионального статуса-кво.

Вертолеты Россия Погода Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 09:05
В парламенте Великобритании обеспокоились из-за ситуации в Харьковской области
РИА «Новости»
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В парламенте Великобритании подняли вопрос о положении дел в Харьковской области. Тему предложил обсудить член палаты общин Танманджит Сингх Дхеси.

В обращении к правительству Соединенного Королевства депутат поинтересовался, как Лондон намерен помогать людям, уезжающим из Волчанска и других городов рядом с Харьковом, сообщила Lenta.ru.

В своем запросе Дхеси уточнил, что вопрос по оказанию помощи нужно адресовать заместителю министра иностранных дел.

Замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани в ответ на письмо депутата подчеркнула, что Лондон «глубоко обеспокоен» ситуацией в Харьковской области и продолжает следить за происходящим. По ее словам, на сегодня страна выделила 357 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную поддержку Украине и региону.

«Наши партнеры координируют свои усилия с правительством Украины», - добавила Гани.

Великобритания Харьков

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