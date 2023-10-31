Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния — Макгрегор
Президент России Владимир Путин не желает конфликтовать с соседями, ему важно, чтобы Украина была нейтральным государством, а для РФ не было угроз. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Макгрегор подчеркнул, что российский лидер хочет закончить конфликт, контролируя исторически российскую территорию, и прекратить дальнейшее притеснение русского населения.
«Он не собирается мириться с тем, что мы (Запад. - прим. ред.) сделали за последние 10 лет на Украине. Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой», - заявил экс-советник Пентагона.
Российская армия в случае необходимости готова взять под контроль Одессу и Харьков. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины, говорил Макгрегор. При этом Путин никогда не был заинтересован в приобретении новых территорий и не планировал идти до польской границы.
Как писали зарубежные СМИ, Украина будет вынуждена согласиться выполнить четыре условия , позволяющие заключить мир и сохранить государство. Более того, украинцы не хотят быть марионетками и «пушечным мясом» президента Владимира Зеленского.