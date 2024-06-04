04 июня 2024, 02:14

«Путин не может игнорировать». В США раскрыли жуткий сценарий войны с Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал провокационные заявления западных политиков о возможном военном столкновении с Россией, пояснив, что США в этом случае окажутся уязвимы перед российскими ракетами. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон отметил, что Россия не так уязвима, как американцы, так как у нее есть мощные системы противовоздушной обороны. Они способны поразить большую часть авиации США, а также значительную часть американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). При этом Соединенные Штаты не смогут поразить российские МБР.

Кроме того, угрозу для США представляет мощный подводной морской флот РФ. По словам Джонсона, Россия пока не планировала все это использовать. Сейчас рост напряженности целиком заслуга Запада.

«Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это», - подчеркнул эксперт.

В начале года политолог Алексей Ярошенко заявил, что угроза прямого военного столкновения альянса с Россией вполне реальна , поэтому наша страна продолжает укреплять свою безопасность и отвечает на действия НАТО симметричными мерами.

Разведка США Европа Россия НАТО Владимир Путин
04 июня 2024, 01:09
Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Британский фокусник Деррен Браун рассказал, что больная раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон просила его о помощи. Об этом написало издание People.

По данным журнала, иллюзионист написал в соцсетях, что он встретил Кейт на мероприятии незадолго до того, как она в последний раз появилась на публике.

«Она прижала к его ладони крошечный листок. На нем было написано одно слово - „помогите“», - заявил мужчина.

По информации журналистов, недавно принцессу заметили на улице. Впервые за долгое время Миддлтон прогуливалась в сопровождении членов своей семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон столкнулась с тяжелыми побочными эффектами химиотерапии. По словам доктора Стюарта Фишера, онкология и лечение от нее оказали негативное влияние на костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу принцессы Уэльской.

Великобритания Семья Рак Онкология
04 июня 2024, 00:29
«В соответствии с какой поправкой?» Захарова ответила на изъятие паспорта у Риттера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США о Конституции страны в связи с изъятием паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» - сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая - запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.

США Задержания Паспорта Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ
03 июня 2024, 23:40
«Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария», который она завоевала в 2023 году. Такое решение приняли за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«Глава организации „Мисс Болгария“ объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», - отметили в заявлении.

С 3 июня Кравец не может использовать свой титул в любых публичных коммуникациях, а также в социальных сетях.

Девушка заняла первое место в конкурсе в сентябре 2023 года, ей было 17 лет. По данным СМИ, она живет в Болгарии со своей семьей с семи лет, ее отец - украинец.

Ранее в США разразился скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Девушки отказались от своих титулов из-за травли.

Болгария Соцсети конкурсы
03 июня 2024, 23:03
Публикацию порно одобрили в соцсети Илона Маска
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Социальная сеть X обновила правила размещения публикаций, согласно которым пользователи теперь смогут выкладывать контент для взрослых. Об этом представители соцсети сообщили в официальном заявлении.

Авторы материалов с сексуальным содержанием будут в обязательном порядке помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать созданные и распространяемые по обоюдному согласию изображения наготы или другого взрослого контента. Подобные публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.

Новые правила действуют с 3 июня. Людям, которые не указали свой возраст в профиле, не будут показывать публикации с контентом для взрослых. Также пользователи смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.

Американский предприниматель Илон Маск заявил , что в принадлежащей ему соцсети Х может исчезнуть возможность удаления количества лайков и репостов.

Соцсети Илон Маск

Новости по теме