Путин называл чушью собачьей обвинения России в причастности к ЧП с Balticconnector
Заявления о том, что Россия якобы может быть причастна к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, преследуют цель «прикрыть» теракт на «Северных потоках», заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что обвинения в адрес страны, похожи на чушь.
«Чушь собачья», - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов о «российском следе» в ЧП на Balticconnector.
Президент выразил уверенность, что все антироссийские заявления в этом контексте направлены на то, что просто отвлечь внимание от теракта Запада на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Лидер Финляндии Саули Ниинисте не может не понимать этого, подчеркнул он.
«Такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении „Северных потоков“, отвлечь внимание на это, вот и все», - заключил Путин.