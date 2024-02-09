Путин назвал условия вступления России в НАТО
Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства отмечал, что поднимал этот вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
«Если бы тогда он сказал „да“, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», - сказал он.
Путин подчеркнул, что являлся искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.
«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ: нет», - добавил президент.