Путин назвал условия вступления России в НАТО

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Глава государства отмечал, что поднимал этот вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Если бы тогда он сказал „да“, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», - сказал он.

Путин подчеркнул, что являлся искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.

«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ: нет», - добавил президент.