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Карлсон поинтересовался у главы государства, способен ли он представить сценарий, при котором ВС России окажутся на польской территории.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию», - отметил Путин.

Российский лидер пояснил, что у страны нет никаких интересов ни в Латвии, ни в Польше, ни в какой-либо другом европейском государстве.

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что в случае конфликта НАТО и России военный блок якобы уничтожит Калининградскую область Этот регион он назвал оккупированным.